Добрый вечер!Пожалуйста помогите выполнить задание. Нужно очень срочно. Завтра здать.Заранее спасибо!!

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Добрый вечер!Пожалуйста помогите выполнить задание. Нужно очень срочно. Завтра здать.Заранее спасибо!!

Автор: Гость