Замените рамочки так, чтобы равенство выражало распределительное свойство умнож??ния.(х+7)*....=5х+35" (21-у)*6=....-.....; (...+11)*7=14х+...;
Математика
Замените рамочки так, чтобы равенство выражало распределительное свойство умнож??ния.(х+7)*....=5х+35" (21-у)*6=....-.....; (...+11)*7=14х+...;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+7)*5=5x+35 (21-y)*6=21*6-6y=126-6y (2x+11)*7=14x+77
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