Перевод текстаUn fan de tele

Французский язык
Перевод текстаUn fan de tele
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня перевелось как вентилятор в теле
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