Значения франко-прусской войны

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Наполеон потерял корону, на его место пришёл Адольф Тьер.Даже после заключения мира во Франции находилось 633 346 германских солдат при 1 742 орудиях. В любой момент из Германии могли быть призваны ещё по меньшей мере 250 тысяч солдат, что в сумме дало бы немцам огромное численное преимущество над уже побеждённым противником..Единственным сравнительно положительным результатом войны стало укоренение во Франции традиции устанавливать новогодние елки — её принесли с собой немецкие беженцы из Эльзаса и Лотарингии, и они нашли живой отклик, как символ светлых и трогательных надежд на возвращение лучшей жизни в Новом году. 18 января 1871 года в Версале Бисмарк и Вильгельм I объявили о воссоединении Германии.К Империи быстро присоединились государства, не входившие в состав Северогерманского союза — Бавария и прочие южногерманские государства, Австрия не вошла. Пять миллиардов франков, которые французы выплатили немцам в качестве контрибуции, стали прочным фундаментом для германской экономики.Так на континенте появилась новая мощная держава