Переведите плиз Моя мама работает воспитателем.Ей очень нравится эта работа.Она смотрит за детьми и учит их.Мой папа делает ванны.Ему тоже нравится эта работа потому что он очень любит работать руками
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Переведите плиз Моя мама работает воспитателем.Ей очень нравится эта работа.Она смотрит за детьми и учит их.Мой папа делает ванны.Ему тоже нравится эта работа потому что он очень любит работать руками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My mum is educator . She likes this job . She look after the children and study them . My daddy make the bathes . He also likes this job , because he likes to work with arms .
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