Переведите плиз Моя мама работает воспитателем.Ей очень нравится эта работа.Она смотрит за детьми и учит их.Мой папа делает ванны.Ему тоже нравится эта работа потому что он очень любит работать руками

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Переведите плиз Моя мама работает воспитателем.Ей очень нравится эта работа.Она смотрит за детьми и учит их.Мой папа делает ванны.Ему тоже нравится эта работа потому что он очень любит работать руками

Автор: Гость