Подчеркни имена существитпльные.Определи их род. Наружный вид обманчив.
Русский язык
Подчеркни имена существитпльные.Определи их род. Наружный вид обманчив.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им существительное - вид Вид- мужской род. Подчеркивается одной чертой
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