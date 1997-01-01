8, Помогите пожалуйста!
Математика
8, Помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
3+4=7-грузовых машин 3+7=10 всего машин на стоянке
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