8\x-2+6\x=3 помогите пожалуйста !
Алгебра
8\x-2+6\x=3 помогите пожалуйста !
Ответ(ы):
Гость:
(8-2x+6)/x=3x 14=5x x=14/5
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