80:5 90:5 60:5 70:2 32:2 42:2 36:2 52:2 45:3 75;3 98:2 92;4
Математика
80:5 90:5 60:5 70:2 32:2 42:2 36:2 52:2 45:3 75;3 98:2 92;4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16, 18, 12, 35, 16, 21, 18, 26,15,25, 49, 23
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На солянке стоят 10 легковых и грузовых автомобилей. У легкового автомобиля 4 колеса, у грузового 6 колёс, а всего у этих автомобилей 46 колёс. Ско...
Математика
Угол АОВ равен 60 градусов. Луч ОС - биссектриса угла АОК, а луч ОК - биссектриса угла ВОС. Найдите величину угла КОС.
Русский язык
Русский язык