81 82 помогите пожалуйста

Русский язык
81 82 помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ножик, вилку или ложку Не держите в кулаке. Не кормите тут же кошку: Плошка кошки-в уголке. Хлеб в солонку не макайте И друг дружку не толкайте. 82 Корова мычит. Воробей черикает. Собака лает. Ворона каркает. Я только не пойму зачем? у тебя же все и так сделано!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Начальную форму слова *метёшь* пжлст
Ответить
Химия
Визначити яка масова частка розчину натрій карбонату ,добутого в результаті розч??нення 5 г солі в 45 г води
Ответить
Русский язык
Помогите прошу. пожалста
Ответить
Математика
Запиши разность числа 6 и а. найди значения выражения, если а=6; 0
Ответить
Математика
Чему равно значение разносси чисел 6 и3
Ответить