81 82 помогите пожалуйста
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81 82 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ножик, вилку или ложку Не держите в кулаке. Не кормите тут же кошку: Плошка кошки-в уголке. Хлеб в солонку не макайте И друг дружку не толкайте. 82 Корова мычит. Воробей черикает. Собака лает. Ворона каркает. Я только не пойму зачем? у тебя же все и так сделано!
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