83 пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста срочно!!!!!!
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83 пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста срочно!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1. Жёсткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревьев. 2. С еловых лап падали на землю снеговые шапки. 3. Краснозобые снегири и синички прыгали, вертелись по лиловым шишкам. 4. Иней искрами осыпался с берёз и блестел на серебрянном снегу.
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Вставьте глаголы в скобках в нужное время и напишите в пустых скобках какое это время . СРОЧНО НАДО!!!