83 пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста срочно!!!!!!

Гость: Гость:

1. Жёсткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревьев. 2. С еловых лап падали на землю снеговые шапки. 3. Краснозобые снегири и синички прыгали, вертелись по лиловым шишкам. 4. Иней искрами осыпался с берёз и блестел на серебрянном снегу.