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(85-17)(85+17)/(5+17)^2
Алгебра
(85-17)(85+17)/(5+17)^2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
=(68*102)/(22*22)=6926/484=3403/242
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