8820:28, 2520:35 деление с обьяснением
Математика
8820:28, 2520:35 деление с обьяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В принципе сначала приблежённо надо 23 умножить на число которое более подходит число которое подошло пишем от 88 отнимаем полученное число с таким принцами и дели,а потом с другим примером так же
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