Помогите решить уравнения ? 1,3z+0,8=0,7-1 -2a+5=0,5a 10,8=0,9c+1,8 2,4-1,5y=-0,7y -1,7х-1,4=0,3 х
Математика
Помогите решить уравнения ? 1,3z+0,8=0,7-1 -2a+5=0,5a 10,8=0,9c+1,8 2,4-1,5y=-0,7y -1,7х-1,4=0,3 х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10,8=0,9c+1,8 10.8-1.8 = 0.9c 9=0.9c c=9/0.9 c=10 2,4-1,5y=-0,7y 2.4=-0.7y+1.5y y=2.4/0.8 y=3
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