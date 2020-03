Тест "экономика организации" 1. К активам предприятия относятся: A. прибыль B. кр??диторская задолженность C. денежные средства в кассе D. гос. ценные бумаги E. налоги F. внеоборотные фонды 2. Материальные активы – ...

Тест "экономика организации" 1. К активам предприятия относятся: A. прибыль B. кр??диторская задолженность C. денежные средства в кассе D. гос. ценные бумаги E. налоги F. внеоборотные фонды 2. Материальные активы – это: A. котельная B. бренд; C. право собственности на отель D. договор аренды E. проценты по вкладам 3. К собственным источникам финансирования относятся: A. прибыль B. бюджетные субсидии C. фонд амортизации 4. Нематериальные активы – это: A. право на ресторанный бизнес; B. облигации, акции; C. проценты по вкладам D. торговая марка 5. Оборотные активы – это: A. дебиторская задолженность B. гостиничный номер C. блюда в ресторане D. животные в зоопарке 6. Дебиторская задолженность - это: A. кредиты банка B. задолженность турагентства поставщику турпродукта C. задолженность туриста гостиничному комплексу D. отсрочка уплаты налогов 7. Фонды предприятия, предназначенные для накопления прибыли и вложения в основные производственные активы – это фонд: A. нераспределенной прибыли B. амортизации C. резервный фонд 8. Себестоимость продукта (услуги, работы) определяется как: A. затраты гостиничного комплекса на производство и реализацию гостиничной услуги B. затраты на сырье, материалы, зарплату работникам C. затраты по использованию основных и оборотных активов предприятия на производство услуги 9. Фондоотдача это показатель оценки: A. основных производственных фондов B. нематериальных активов C. внеоборотных активов 10. Какие элементы затрат предприятия относятся к переменным затратам: A. затраты на сырье B. затраты на топливо C. арендная плата D. амортизация E. сдельная зарплата 11. Эффективность использования оборотных средств характеризуется: A. выручкой от реализации продукции B. оборачиваемостью оборотных активов C. остатком денежных средств на расчетном счете 12. К показателям, характеризующим качественное состояние основных фондов относятся коэффициенты: A. ликвидности B. износа C. маневренности D. годности E. обновления F. выбытия 13. Затраты на организацию производства и управления в составе себестоимости продукции – это: A. косвенные затраты B. постоянные затраты) C. прямые затраты D. переменные затраты 14. Классификация затрат на производство по экономическим элементам используется для: A. исчисления затрат на материалы B. расчета себестоимости конкретного вида продукта C. установления цены изделия D. определения затрат на зарплату E. составления сметы на производство (общего объема затрат на производство 15. Амортизация – это: A. процесс перенесения стоимости морального износа основных фондов на стоимость продукта B. процесс перенесения стоимости физического износа оборотных фондов на стоимость продукта C. процесс перенесения стоимости физического износа основных фондов по частям на стоимость продукта 16. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных средств: A. коэффициент сменности B. длительность оборота C. фондовооруженность 17. Показатель «фондоемкость» : сущность, какие фонды характеризует, к какой группе показателей относится. 18. Перечислите показатели эффективности использования оборотных средств. 19. Сущность сметы расходов. 20. Перечислите обобщающие показатели использования основных производственных фондов.

