Какие войны называются междоусобными?Почему они ослабляли Грецию?

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Междоусобные войны - войны внутри страны: между городами или князьями. На Руси, например, была междоусобная война между Ярославом Мудрый и его двоюродным братом Ярополком Окаянным. А в в Древней Греции междоусобица была между ведущими греческими полисами Афинами и Спартой за лидерство в Греции. Такая война ослабляла Грецию, поскольку шло взаимное истребление греческих воинов и Греция становилась более уязвимой для внешних врагов.