Воднева сполука сульфуру

Химия
Воднева сполука сульфуру
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2S-сероводород..........
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