Помогите пожалуйста) А то вообще не получается блин(
Алгебра
Помогите пожалуйста) А то вообще не получается блин(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x-3y=1 |*3 3x-4y=2 |*2 6x-9y=3 6x-8y=4 -y=-1 y=1 3x-4*1=2 3x-4=2 3x=2+4 3x=6 x=2 Ответ:(2;1)
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