Составьте и запишите план текста дурной воздух

Литература
Составьте и запишите план текста дурной воздух
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)дурным воздухом не дышут 2)изготовления ламп 3)пещера в Неаполе
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