Рассказ 3 класс про девочку и зонтик

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Рассказ 3 класс про девочку и зонтик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка шла по улице. Погода была хорошая, яркая и солнечная. Тут набежали тучи и пошел дождь. Девочка вернулась назад домой и взяла зонт с собой. Как только она вышла, дождик кончился! 
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