РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАЮ 10 БАЛОВ РЕШИТЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО на овощной базе было 150 тонн капусты За первый день продали-0,3 всей капусты а за второй-0,6 остальной,Сколько капусты осталось на базе?

Математика

РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАЮ 10 БАЛОВ РЕШИТЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО на овощной базе было 150 тонн капусты За первый день продали-0,3 всей капусты а за второй-0,6 остальной,Сколько капусты осталось на базе?

Автор: Гость