РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАЮ 10 БАЛОВ РЕШИТЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО на овощной базе было 150 тонн капусты За первый день продали-0,3 всей капусты а за второй-0,6 остальной,Сколько капусты осталось на базе?
Математика
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАЮ 10 БАЛОВ РЕШИТЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО на овощной базе было 150 тонн капусты За первый день продали-0,3 всей капусты а за второй-0,6 остальной,Сколько капусты осталось на базе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*5=120 тонн увезли в первый день 300-120=180 тонн осталось 180/2=90 машин понадобилось во второй день,чтобы увезти капусту
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