В чем истинная ценность человека, когда человек ценен? какие люди наиболее достой??ы уважения? Не менее 70 слов
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В чем истинная ценность человека, когда человек ценен? какие люди наиболее достой??ы уважения? Не менее 70 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.каждый человек, каждая личность должна самосовершенствоваться, т. е. работать над собой, что бы достичь высокой цели в жизни. 2.ветераны,взрослые и т.д.
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