Решить пример 18/9*2

Математика
Решить пример 18/9*2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 / 9 * 2=  2 * 2 = 4
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