Помогить пожалуйста разложить число корень 38,4 . Например 4= 2 корень из 2
Алгебра
Помогить пожалуйста разложить число корень 38,4 . Например 4= 2 корень из 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,2*6,2=38,4. корень 6,2
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