Звуко-буквенный разбор слова звёзды.

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Звуко-буквенный разбор слова звёзды.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове «звё́зды»: слогов—2 (звё-зды), букв—6, звуков—6:з→[з]:согласный, парный звонкий, парный твёрдый в→[в']:согласный, парный звонкий, сонорный, парный мягкий ё→[о]:гласный з→[з]:согласный, парный звонкий, парный твёрдый д→[д]:согласный, парный звонкий, парный твёрдый ы→[ы]:гласный

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