89ik9ik,8,oi-kp-0i9,ju8=j,u
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89ik9ik,8,oi-kp-0i9,ju8=j,u
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(с) ним - местоимение-существительное, начальная форма он; постоянные признаки: личное, 3 лицо, ед.ч. непостоянные: Т.п. синтаксическая роль: дополнение. (обидел) тебя - местоимение-существительное, начальная форма ты; постоянные признаки: личное, 2 лицо, ед.ч. непостоянные признаки: общий род., В.п. синтаксическая роль: дополнение. он - местоимение-существительное, начальная форма он ; постоянные признаки: личное, 3-е лицо. непост .признаки: ед.ч, муж.р., И.п. синтаксическая роль: подлежащее. я- местоимение - сущ ,нач .форма я постоянные признаки: личное 1 лицо непостоянные признаки: ед ч ,общий род,И.п. синт роль - подлежащее (о) вас - местоимение - сущ ,нач .ф .-вы постоянные признаки :личное ,2 лицо непост признаки:мн ч ,общий род ,П.п.синт роль -дополнение
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