8a + 9b - 10c + 9a - 10b + 11c = ... 8a + 9b - 10c - 9a - 10b + 11c = ... - тема многочлены
Алгебра
8a + 9b - 10c + 9a - 10b + 11c = ... 8a + 9b - 10c - 9a - 10b + 11c = ... - тема многочлены
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8a + 9b - 10c - 9a - 10b + 11c = с- а - б
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