9, 68-0, 77:15, 4+0, 87)*4, 2.
Математика
9, 68-0, 77:15, 4+0, 87)*4, 2.
Ответ(ы):
Гость:
(9,68-0,77:15,4+0,87) * 4,2=44,1 1) 0,77:15,4=0,05 2)9,68-0,05+0,87=10,5 3)10,5*4,2=44,1
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