9-(7x+8)=-2x-9 5x-(3-2x)=4x-6
Алгебра
9-(7x+8)=-2x-9 5x-(3-2x)=4x-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-(7x+8)=-2x-9 9-15x=-2x-9 15x+2x=-9-9 17x=-18 x=-18:17 x=-1,05 Надеюсь, правильно
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