Продолжительность дня с 7 октября до 19ноября уменьшилась на 3часса и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7октября?
Математика
Продолжительность дня с 7 октября до 19ноября уменьшилась на 3часса и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7октября?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-3=8;x=8+3;x=11 - продолжительность дня 7 октябряа это с обьяснением x-3=8(ч)продолжительность дня с 7до19ноябряx=8+3x=11(ч)продолжительность дня 7 октября
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