Продолжительность дня с 7 октября до 19ноября уменьшилась на 3часса и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7октября?

Математика

Продолжительность дня с 7 октября до 19ноября уменьшилась на 3часса и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7октября?

Автор: Гость