Квадрат называется магический, если суммы чисел в горизонтальном, вертикальном и по диагонали равны. заполните магические квадраты

Математика

Квадрат называется магический, если суммы чисел в горизонтальном, вертикальном и по диагонали равны. заполните магические квадраты

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