Четыре трактора вспазивают поле . Первый трактор вспахал 3/10,2-ой 4/15 , а 3-ий 1/4 площади всего поля вспахал 4-ый трактор .
Математика
Четыре трактора вспазивают поле . Первый трактор вспахал 3/10,2-ой 4/15 , а 3-ий 1/4 площади всего поля вспахал 4-ый трактор .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/10+4/15+1/4+х=1 х=1-(18+16+15)/60 х=1-49/60 х=(60-49)/60 х=11/60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для варки варенья на 5 стаканов клюквы берут 3 стакана сахарного песка. Сколько надо взять сахарного песка на 15 кг клюквы?
Математика
В трёх домах 300 квартир .В первом доме на 20 больше чем во втором и на 20 меньше чем в третем.Сколько квартир в каждом из этих домов
Математика
У тебя только «пятерки»,а у продовца только «трешки».Как заплатить 11 рублей? У те??я только «трешки»,а у продовца только «пятерки».Как заплатить...
Математика