Четыре трактора вспазивают поле . Первый трактор вспахал 3/10,2-ой 4/15 , а 3-ий 1/4 площади всего поля вспахал 4-ый трактор .

Математика

Четыре трактора вспазивают поле . Первый трактор вспахал 3/10,2-ой 4/15 , а 3-ий 1/4 площади всего поля вспахал 4-ый трактор .

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