Найдите корень уравнения 8183-(2573-х)=6666
Математика
Найдите корень уравнения 8183-(2573-х)=6666
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8183-(2573-х)=6666 2573-х=6666+8183 2573-х=14849 х=14849+2573 х=17422
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