Напишите, пожалуйста, эссе на тему как моя подруга потеряла голову!!!
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Напишите, пожалуйста, эссе на тему как моя подруга потеряла голову!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я и моя подруга гуляли в парке.Мы увидели нашего однокласника.Он должен был прийти к нам в класс.Она внимательно за ним наблюдала и я поняла.Она потеряла голову.Она делала то что делал он,стала любить футбол и т.д.
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