Напишите, пожалуйста, эссе на тему как моя подруга потеряла голову!!!

Русский язык
Напишите, пожалуйста, эссе на тему как моя подруга потеряла голову!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я и моя подруга гуляли в парке.Мы увидели нашего однокласника.Он должен был прийти к нам в класс.Она внимательно за ним наблюдала и я поняла.Она потеряла голову.Она делала то что делал он,стала любить футбол и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расставте запятые (и если есть исправте ошибки)
Ответить
Математика
Помогите решить задачу!!! В один из дней тениссного турнира на одном корте были сыграны 3 игры, которые длились соответственно 1 ч 48 мин, 1 ч 56...
Ответить
Русский язык
Увидишь это слово отностся ко 2 спряжению потому что это слово исключение?
Ответить
Английский язык
Which fish is this story about? choose the word forom
Ответить
Математика
Решите уравнение: 5(x-3)-2=0
Ответить