Напишите, пожалуйста, эссе на тему как моя подруга потеряла голову!!!

Гость: Гость:

Я и моя подруга гуляли в парке.Мы увидели нашего однокласника.Он должен был прийти к нам в класс.Она внимательно за ним наблюдала и я поняла.Она потеряла голову.Она делала то что делал он,стала любить футбол и т.д.