Помогите решить задачу!!! В один из дней тениссного турнира на одном корте были сыграны 3 игры, которые длились соответственно 1 ч 48 мин, 1 ч 56 мин и 2 ч 8 мин. В котором часу закончилась последняя игра, если первая игра нач...
Математика
Помогите решить задачу!!! В один из дней тениссного турнира на одном корте были сыграны 3 игры, которые длились соответственно 1 ч 48 мин, 1 ч 56 мин и 2 ч 8 мин. В котором часу закончилась последняя игра, если первая игра началась в 10 ч 15 мин, а перерывы между играми длились по 40 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 гра 1г 48 хв=108 хв 2 гра 1г 56 хв= 116 хв 3 гра 2г 8хв=128 хв 108+40+116+40+128=432 хв= 7 г 12 хв. 10 г 15 хв + 7 г 12 хв= 17 г 27 хв Отже 3 гра закінчилась в 17 г. 27 хв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Физика
На блюдце с холодной водой поставьте перевернутый очень тёплый стакан. Через 15-20 мин проследите за уровнем воды в стакане и блюдце. Объясните рез...
Русский язык