Помогите решить задачу!!! В один из дней тениссного турнира на одном корте были сыграны 3 игры, которые длились соответственно 1 ч 48 мин, 1 ч 56 мин и 2 ч 8 мин. В котором часу закончилась последняя игра, если первая игра нач...

Математика

Помогите решить задачу!!! В один из дней тениссного турнира на одном корте были сыграны 3 игры, которые длились соответственно 1 ч 48 мин, 1 ч 56 мин и 2 ч 8 мин. В котором часу закончилась последняя игра, если первая игра началась в 10 ч 15 мин, а перерывы между играми длились по 40 мин?

Автор: Гость