Увидишь это слово отностся ко 2 спряжению потому что это слово исключение?

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Увидишь это слово отностся ко 2 спряжению потому что это слово исключение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут специфично, поэтому, кому интересно, все под катом. Спряжение, казалось бы, легчайшая тема! Выучи исключения, да применяй! Я даже иногда говорю детям крамольное "сейчас надо отключить мозги, все в высшей степени примитивно и автоматизированно". При этом сначала еще нужно побеспокоиться, чтобы они знали написание начальных форм типа клеИть, видЕть, лаЯть и т.п.  Но еще, да, надо понять, когда это правило применять, чтобы не проверять им все подряд, что надо и что не надо. Но вот даешь им слова с пропущенными окончаниями, а они все равно вставляют не те буквы, хоть все и делают правильно сначала. Вот принцип работы такой: Ставишь глагол в начальную форму (что делать?); если он там заканчивается на -ить, или если это исключения из группы "гнать,...", вставляй "и" или "я" в личные формы; если не на -ить или брить, стелить, зиждиться, зыбиться - вставляй "е" или "ю". Вот честное слово, мозги включать не надо. Надо только знать, как пишется эта начальная форма (а если не знаешь - спросить или посмотреть в словаре или на телефоне в т9;) и запомнить) Ну, например: они бор...тся - ставлю в начальную форму - борОться - не на ить (перед ть не и), значит вставляю е или ю - борются. И это правильно. Но дети любят писать этот глагол через я. Они проделывают ровно такие же действия, как и я, но делают совершенно другой вывод (и это я (на минуточку!) про шестой класс)! А мне нужно их научить, что если они определили, что не ить, то и писали бы "е", "ю" в личной форме. И я поступаю парадоксально. Я им даю листок с написанными правильно словами (глаголами в личной форме, куда обычно они должны вставлять буквы в окончания) и прошу найти неправильности, несоответствия правилу, слова, которые мы таким способом проверить не можем, приходим к неправильному выводу, не соответствующему правильному написанию. И вот, кроме слов борются, стелет, уколется, увидишь, скачет и т.п., я даю еще слова горит, дрожит, летит.  А с ними получается так: гореть - горит лететь - летит дрожать - дрожит Тут у детей, которые разобрались в правиле, случается когнитивный диссонанс (простите мне расхожий штамп). И они могут уже сформулировать, что тут не так. Глагол с окончанием -ит, если он не исключение, должен заканчиваться в начальной форме на -ить! А тут на -еть или -ать!  Собственно, ради этого, я такую работу и даю: когда ты можешь сформулировать, почему эти какие-то слова не соответствуют общему правилу, когда ты можешь увидеть отклонение от нормы, значит ты все же понял и освоил норму.  Затем мы ищем еще такие слова (это интересно). В этот раз девочки нашли мне кучу неприличностей, писали карандашиком и краснея спрашивали "Это оно?", а потом быстренько стирали:-). Потом обсуждаем, к какому же спряжению они относятся. Приходим к выводу, что если у них в личной форме им, ишь, ит, ите, ат (ят), то ко второму, и неважно, что там в начальной форме, потому что спряжение - это тип изменения глагола в личной форме, то же самое и с ешь, ете, ем, ет, ут(ют). Если встречались разноспрягаемые - то и их особенности смотрели. Вообще правило лучше всего осознается снаружи, там, где оно нарушается. Ну и, конечно, мы посмотрели, почему глаголы типа лететь, гореть, смердеть и т.п. в школе не заучивают как исключения: их окончания ударные, в них не ошибешься, нет надобности проверять их написание по начальной форме. Их всегда можно проверить ударением, даже если окончание вдруг стало безударным, когда ударение насебя взяла приставка: вылетит - летит. Мы сформулировали уточнение к правилу определения спряжения по начальной форме: Сначала нужно проверить, а не проверяется ли окончание ударением (если есть приставка вы), а уж потом проверять начальной формой. Но главное, вполне освоили критический подход и вышли "в жизнь", стали искать "нарушения", стали использовать этот способ проверки личных окончаний для других целей, не для того, чтобы написать, а чтобы проверить, работает ли этот способ, а это принципиально другой вид работы, гораздо более полезный и интересный. Когда тебе дают металлоискатель и говорят: Иди и ищи, тут зарыт клад. Тогда уж точно научишься металлоискателем пользоваться.
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