Почему рекомендуется проводить весеннюю обрезку растений до начала сокодвиженния?

Биология
Почему рекомендуется проводить весеннюю обрезку растений до начала сокодвиженния?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Места обрезки зарастают только во время сокодвижения,на месте среза появляется пластичное вещество, благодаря которому срез постепенно затягивается.Если побеги и ветви были обрезаны в сентябре-октябре,то в зимнее время кора вокруг ран сохнет и подмерзает.Из-за этого раны не заживают, а увеличиваются!
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