Вспомнит стихт в которых речь идёт о музыке и музыкантах.Напишите фамилии их авто?? и названия
Музыка
Вспомнит стихт в которых речь идёт о музыке и музыкантах.Напишите фамилии их авто?? и названия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анна Ахматова "Музыка" Анна Ахматова "Слушая пение" Михаил Лермонтов "Звуки" Иван Бунин "В столетнем мраке чёрной ели..." Владимир Маяковский "Кое-что по поводу дирижёра"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В одном пакете свёклы - 15 грамм , в одном пакете моркови - 12 грамм. Всего купили 78 грамм. Сколько пакетов моркови и сколько пакетов свеклы?
Математика
Математика
В смеси цукатов содержится 6 частей бананов, 4 части ананасов и ананасов и 3 части к??ви.Какова масса смеси цукатов,если взяли 252 грамма киви?
Русский язык