Вспомнит стихт в которых речь идёт о музыке и музыкантах.Напишите фамилии их авто?? и названия

Музыка

Вспомнит стихт в которых речь идёт о музыке и музыкантах.Напишите фамилии их авто?? и названия

Автор: Гость