Составить по 2 преложения с суффиксами а,но,и

Гость: Гость:

Но это союзы... 1)Я сегодня пошёл в школу,а завтра не пойду. -У меня светлые волоса,а у тебя темные. 2)Мне нравится эта картина,но я видела и лучше. -Весь зал был заполнен,но место все равно можно было найти. 3) Тут были и мягкие игрушки, и куклы,и машинки. -На столе лежали и мандарины,и груши,и яблоки,и персики.