Прочитайте образуйте от данных слов однокоренные глаголы при помощи приставок Запишите слова и выделите в них приставки нести писать возить

Русский язык
Прочитайте образуйте от данных слов однокоренные глаголы при помощи приставок Запишите слова и выделите в них приставки нести писать возить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При-нести, у-нести, от-нести, на-нести, раз-нести  за-писать, над-писать, про-писать от-возить, при-возить, раз-возить, у-возить 
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