Прочитайте образуйте от данных слов однокоренные глаголы при помощи приставок Запишите слова и выделите в них приставки нести писать возить

Русский язык

Прочитайте образуйте от данных слов однокоренные глаголы при помощи приставок Запишите слова и выделите в них приставки нести писать возить

Автор: Гость