Решите уравнение 3/4=21/2(Х+31) ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ

Математика
Решите уравнение 3/4=21/2(Х+31) ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на вопрос:-433/14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
95465826796763+67838749x2586 сколько будет срочно
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста нужна сочинение на тему "приключение местоимений "
Ответить
Обществознание
Современные подростки мало приспособлены к взрослой жизни
Ответить
Қазақ тiлi
вред и польза компьютера на казахсском
Ответить
История
Что такое боевая колесница????
Ответить