Что такое боевая колесница????

История
Что такое боевая колесница????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древности боевые колесницы были крайне важны на поле сражения. Зачастую в противостоянии выигрывала именно та армия, которая имела такие транспортные средства. На Ближнем Востоке и в Средиземноморье колесницами пользовались вплоть до 500 г. до н. э. К началу новой эры они исчезли в Западной Европе. Дольше всего колесницы просуществовали в Китае и Юго-Восточной Азии, где оставались востребованными до позднего Средневековья
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