Что такое боевая колесница????

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Древности боевые колесницы были крайне важны на поле сражения. Зачастую в противостоянии выигрывала именно та армия, которая имела такие транспортные средства. На Ближнем Востоке и в Средиземноморье колесницами пользовались вплоть до 500 г. до н. э. К началу новой эры они исчезли в Западной Европе. Дольше всего колесницы просуществовали в Китае и Юго-Восточной Азии, где оставались востребованными до позднего Средневековья