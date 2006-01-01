Информацию о планетах Солнечной системы и подготовить сообщение на одну минуту.

Гость: Гость:

В недалеком прошлом понятие «планета» применялось только к девяти космическим объектам, вращающимся вокруг Солнца. Сегодня мы знаем, что планеты также имеются за пределами нашей солнечной системы и вращаются вокруг других звезд. В 2006 году МАС (Международный Астрономический Союз) четко определил, что планеты Солнечной системы - космические тела, вращающиеся вокруг звезды — Солнца, имеющие шаровидную форму.Планеты Солнечной системы — это загадочные миры, в которых существует шанс зарождения жизни. Все, что окружает нас в данный момент, является частью планеты по имени Земля. Очень сложно представить, что вне нашей космической обители может существовать что-то еще. Несмотря на то, что Земля представляется нам чрезвычайно огромной, она, на самом деле, очень маленькая по меркам Солнечной системы. Помимо Земли вокруг Солнца вращаются по своим орбитам еще восемь планет, из которых Земля одна из самых небольших по размеру. Планеты Солнечной системы варьируются от небольших каменистых объектов до громадных газовых чудовищ, в тысячи раз превосходящих размеры Земли. Мы исследуем планеты уже на протяжении длительного времени и имеем довольно обширную информацию, однако многое по-прежнему остается загадкой.