1. Тепловые явления 2. Что такое температура 3. Как связаны температура тела со ск??ростью движения его молекул 4. На чем основано действие температуры
Физика
1. Тепловые явления 2. Что такое температура 3. Как связаны температура тела со ск??ростью движения его молекул 4. На чем основано действие температуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Нагревание и охлаждение,кипение,испарение,плавление 2.Температура-это физическая величина,характеризующая степень нагретости тел 3.Молекулы движутся быстрее если температура выше
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