1. Тепловые явления 2. Что такое температура 3. Как связаны температура тела со ск??ростью движения его молекул 4. На чем основано действие температуры

Физика

1. Тепловые явления 2. Что такое температура 3. Как связаны температура тела со ск??ростью движения его молекул 4. На чем основано действие температуры

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