1. Тепловые явления 2. Что такое температура 3. Как связаны температура тела со ск??ростью движения его молекул 4. На чем основано действие температуры

Физика
1. Тепловые явления 2. Что такое температура 3. Как связаны температура тела со ск??ростью движения его молекул 4. На чем основано действие температуры
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Нагревание и охлаждение,кипение,испарение,плавление 2.Температура-это физическая величина,характеризующая степень нагретости тел 3.Молекулы движутся быстрее если температура выше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста (x-8)^2=(x-12)^2
Ответить
Математика
На координатной прямой отмечены точки А, В, С и D
Ответить
Математика
2+2=х Чему равно х даю 100 баллов
Ответить
Физика
Почему при нагревании металлического шара его объем увеличивается?
Ответить
Окружающий мир
Ответьте пожалуйста на пункты
Ответить