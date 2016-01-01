Почему при нагревании металлического шара его объем увеличивается?
Физика
Почему при нагревании металлического шара его объем увеличивается?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При нагревании объём увеличивается всегда. Это происходит из-за того что промежутки между молекулами расширяются.
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