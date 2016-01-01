Флорист это архаизм или

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Флорист это архаизм или
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это неологизм. Неологизм- это новые слова 
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