В одной деревне постоянно сносит крыши и жители попросили совет мудреца что он по??оветовал
Физика
В одной деревне постоянно сносит крыши и жители попросили совет мудреца что он по??оветовал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он посоветовал на крыше устанавливать так называемые "слуховые окна", чтобы давление под крышей выравнивалось с давлением над крышей
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