Решите плиз 4 13/16-5/8= 2)6 4/9-3 6/7= 3)10 11/24-8 19/36= 4)9 1/6-5 3/4=
Математика
Решите плиз 4 13/16-5/8= 2)6 4/9-3 6/7= 3)10 11/24-8 19/36= 4)9 1/6-5 3/4=
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Вововоооооооотттттт)))))
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