Сочинение про красную площадь в публицистическом стиле

Гость: Гость:

Попробуй) есть место в Москве,куда неудержимо стремится каждый приехавший в столицу.Это Красная площадь. Красная площадь с одной стороны ограничена Кремлевской стеной,которая протянулась между Спасской и Никольской башнями.Здесь,у Кремлевской стены,стоит Мавзолей Ленина,у дверей которого– неподвижно застывшие фигуры почетного караула.Невольно любуешься,когда за две минуты 45 секунд до смены разводящий и два часовых появляются в воротах Спасской башни,чеканя шаг,проходят по Красной площади и под перезвон кремлевских курантов сменяют часовых и словно замирают. (ТОПКОТИК) Мне за чтоТ:3