Сочинение про красную площадь в публицистическом стиле
Русский язык
Сочинение про красную площадь в публицистическом стиле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй) есть место в Москве,куда неудержимо стремится каждый приехавший в столицу.Это Красная площадь. Красная площадь с одной стороны ограничена Кремлевской стеной,которая протянулась между Спасской и Никольской башнями.Здесь,у Кремлевской стены,стоит Мавзолей Ленина,у дверей которого– неподвижно застывшие фигуры почетного караула.Невольно любуешься,когда за две минуты 45 секунд до смены разводящий и два часовых появляются в воротах Спасской башни,чеканя шаг,проходят по Красной площади и под перезвон кремлевских курантов сменяют часовых и словно замирают. (ТОПКОТИК) Мне за чтоТ:3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите : а) 103 , 6 : 28 - 2, 07 = б) 14 , 18 + 8 , 32 : 16 = в) 1 - 0 , 224 : 8 = г) 0 , 88 × 0 , 45 + 26 , 64 : 111 = д) 0 , 96 : 1...
Черчение
Графическая работа номер 14,по размерам не получается начертить? Если не сложно, начертите пожалуйста, наглядно хотя бы
Математика
Математика