Графическая работа номер 14,по размерам не получается начертить? Если не сложно, начертите пожалуйста, наглядно хотя бы

Черчение
Графическая работа номер 14,по размерам не получается начертить? Если не сложно, начертите пожалуйста, наглядно хотя бы
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Гость:
Извини за неровность.
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