Графическая работа номер 14,по размерам не получается начертить? Если не сложно, начертите пожалуйста, наглядно хотя бы
Черчение
Графическая работа номер 14,по размерам не получается начертить? Если не сложно, начертите пожалуйста, наглядно хотя бы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини за неровность.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Математика
Бизнесмен имеет на личном счету 458,234 манат.Какое наименьшее количество денег необходимо бизнесмену чтобы он стал миллионером?